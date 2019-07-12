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В Ростове городская электричка будет делать дополнительную остановку

В Ростове городская электричка будет делать дополнительную остановку

Дополнительная остановка появится у городской электрички, курсирующей по Ростову.

С 15 июля в расписание пригородного поезда № 7115 сообщением Ростов - Западный - Ростов вносят изменения. Для электрички вводится стоянка на остановочном пункте «Темерник».
- В связи с этим изменяется время прибытия электрички отправлением в 8:04, вместо 8:21 поезд будет прибывать на вокзал Ростов-Пригородный в 8:23, - сообщили в Северо-Кавказской пассажирской компании.

Добавим, что в сентябре 2018 года в движение городской электрички были включены остановки Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Левенцовская, Сады.

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