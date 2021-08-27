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Ростовчанин насчитал четыре открытых люка на Таганрогской

Ростовчанин насчитал четыре открытых люка на Таганрогской
Ростовчанин Михаил Осипов насчитал четыре открытых люка на улице Таганрогской в Октябрьском районе города. Они находятся буквально в нескольких метрах друг от друга.

Водители, пытаясь объехать ямы, создают аварийные ситуации на дороге. Одна из «ловушек» находится прямо на пешеходном переходе, пишет DonDay.ru. Некоторые из них огорожены ветками и тряпками.

Михаил не впервые обращает внимание на состояние дороги по улице Таганрогской. Несколько месяцев назад он своими силами засыпал щебнем глубокую выбоину на проезжей части.

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