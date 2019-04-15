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Ростовчанин Кирилл Серебренников получил сразу две «Золотые маски»

Ростовчанин Кирилл Серебренников получил сразу две «Золотые маски»
Режиссёру из Ростова Кириллу Серебренникову вручили две премии «Золотая маска». Церемония вручения прошла 16 апреля в Большом театре.

Ростовчанин удостоился награды за спектакль «Маленькие трагедии», который был представлен на сцене «Гоголь-центра». Кирилл признан лучшим драматическим режиссёром.

Помимо этого, лучшим спектаклем в балете стала постановка «Нуреев». Над ней также работал Серебренников. Премьера балета состоялась на сцене Большого театра. Спектакль посвящён артисту и балетмейстеру Рудольфу Нурееву.

«Золотую маску» в области драмы вручали артистка Чулпан Хаматова и актёр Игорь Костолевский, в области балета и современного танца - балерина Диана Вишнёва.

Напомним, что Кирилл Серебренников полтора года находился под домашним арестом по обвинению в хищении государственных средств. Хоть режиссёр и не мог принимать непосредственного участия в постановках, он делал всё возможное для их реализации. Ростовчанина освободили из-под ареста 8 апреля.

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