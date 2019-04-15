Ростовчанин Кирилл Серебренников получил сразу две «Золотые маски»



Режиссёру из Ростова Кириллу Серебренникову вручили две премии «Золотая маска». Церемония вручения прошла 16 апреля в Большом театре.



Ростовчанин удостоился награды за спектакль «Маленькие трагедии», который был представлен на сцене «Гоголь-центра». Кирилл признан лучшим драматическим режиссёром.



Помимо этого, лучшим спектаклем в балете стала постановка «Нуреев». Над ней также работал Серебренников. Премьера балета состоялась на сцене Большого театра. Спектакль посвящён артисту и балетмейстеру Рудольфу Нурееву.



«Золотую маску» в области драмы вручали артистка Чулпан Хаматова и актёр Игорь Костолевский, в области балета и современного танца - балерина Диана Вишнёва.



Напомним, что Кирилл Серебренников полтора года находился под домашним арестом по обвинению в хищении государственных средств. Хоть режиссёр и не мог принимать непосредственного участия в постановках, он делал всё возможное для их реализации. Ростовчанина освободили из-под ареста 8 апреля.