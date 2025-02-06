Ростовчане забронировали почти все БДСМ-квартиры в преддверии 14 февраля

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Ростовчане активно готовятся ко Дню святого Валентина. Кто-то планирует романтическое свидание в ресторане, кто-то – поездку за город, а кто-то – необычное времяпрепровождение в БДСМ-апартаментах. За неделю до праздника практически все интим-квартиры в городе уже заняты.Дизайн таких квартир выполнен в стиле лофт, с использованием оттенков красного и черного. Для создания особой атмосферы используются разнообразные элементы, включая большую кровать, кожаные кресла и аксессуары для БДСМ.Арендодатели обращают внимание на то, что все предметы тщательно дезинфицируются. Также одним из правил пользования апартаментами является соблюдение закона № 608-КЗ о тишине и покое граждан.Стоимость аренды интим-апартаментов на сутки составляет от 4,5 до 6 тысяч рублей, а залог — 3 тысячи рублей. Романтическое свидание может обойтись примерно в 20 тысяч рублей, включая расходы на продукты, напитки и подготовку к свиданию.