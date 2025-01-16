Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Аренда квартир в Ростове подорожала на 20 процентов за 2024 год

Аренда квартир в Ростове подорожала на 20 процентов за 2024 год
В Ростове-на-Дону продолжает дорожать аренда квартир. Ежемесячная плата за «однушку» к концу декабря 2024 года выросла почти на 20% в сравнении с январем.

По информации портала DonDay, в прошлом году проживание в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров стоило 23 тысяч рублей. Спустя 12 месяцев цена подлетела до 28 тысяч рублей.

Еще сильнее подорожали двухкомнатные квартиры. Их стоимость подскочила с 28 до 36 тысяч рублей. Стоимость аренды «трешки» взлетела до 30%. Год назад обустроиться в 65 квадратных метрах стоило около 30 тысяч рублей. Теперь средняя цена взлетела до 43 тысяч рублей.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.