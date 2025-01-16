Аренда квартир в Ростове подорожала на 20 процентов за 2024 год

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону продолжает дорожать аренда квартир. Ежемесячная плата за «однушку» к концу декабря 2024 года выросла почти на 20% в сравнении с январем.По информации портала, в прошлом году проживание в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров стоило 23 тысяч рублей. Спустя 12 месяцев цена подлетела до 28 тысяч рублей.Еще сильнее подорожали двухкомнатные квартиры. Их стоимость подскочила с 28 до 36 тысяч рублей. Стоимость аренды «трешки» взлетела до 30%. Год назад обустроиться в 65 квадратных метрах стоило около 30 тысяч рублей. Теперь средняя цена взлетела до 43 тысяч рублей.