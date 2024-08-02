Ростовчане в центре города на неделю остались без горячей воды

Фото: DonDay.

В Ростове на неделю отключили горячую воду в центральной части города. Трубы перекрыли утром 1 августа.Речь идет о домах, расположенных на улице Варфоломеева (от проспекта Соколова до Чехова) и по проспекту Соколова (от улицы Текучева до Варфоломеева).Как сообщили Ростовские теплосети, причиной временных неудобств стали работы на улице Малюгиной. Там в рамках модернизации реконструировали участок теплотрассы и теперь подключают его в общую сеть.