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Ростовчане в центре города на неделю остались без горячей воды

Ростовчане в центре города на неделю остались без горячей воды
В Ростове на неделю отключили горячую воду в центральной части города. Трубы перекрыли утром 1 августа.

Речь идет о домах, расположенных на улице Варфоломеева (от проспекта Соколова до Чехова) и по проспекту Соколова (от улицы Текучева до Варфоломеева).

Как сообщили Ростовские теплосети, причиной временных неудобств стали работы на улице Малюгиной. Там в рамках модернизации реконструировали участок теплотрассы и теперь подключают его в общую сеть.
Фото: DonDay.
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