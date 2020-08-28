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В Ростове возле полыхающего аварийного дома дежурит скорая помощь

В Ростове возле полыхающего аварийного дома дежурит скорая помощь
Возле полыхающего аварийного дома в донской столице дежурят скорая помощь, сотрудники газовой службы и электросети. Заброшенное здание горит на улице Мечникова, 55.

По словам очевидцев, службы следят за тем, чтобы не случилось короткое замыкание или взрыв газа. Медики находятся рядом на случай, если кто-нибудь пострадает в пожаре.

В настоящее время в здании обвалилась крыша, и пламя охватило второй и третий этажи, а также перегородку первого.



Напомним, крыша заброшенного трехэтажного дома загорелась вечером 31 августа. Пламя быстро распространилось на площадь 1 000 квадратных метров. Сейчас пожар пытаются потушить 62 спасателя и 22 единицы техники.

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