Жители дома на улице Ульяновской в Ростове сообщают об утечке газа
Жители Ростова-на-Дону сообщают об утечке газа в доме на улице Ульяновской. Происшествие случилось вечером 23 ноября.
Как сообщили корреспонденту Rostov.ru жильцы, в доме № 31 загорелась газовая труба. Испуганные ростовчане вызвали на место пожарных и «скорую». Вскоре в округе начал распространяться едкий запах газа.
На место прибыли экстренные службы, но эвакуация не понадобилась. Вскоре место покинули и пожарные. Работать остались лишь сотрудники газовой службы.