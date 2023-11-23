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Жители дома на улице Ульяновской в Ростове сообщают об утечке газа

Жители дома на улице Ульяновской в Ростове сообщают об утечке газа
Жители Ростова-на-Дону сообщают об утечке газа в доме на улице Ульяновской. Происшествие случилось вечером 23 ноября.

Как сообщили корреспонденту Rostov.ru жильцы, в доме № 31 загорелась газовая труба. Испуганные ростовчане вызвали на место пожарных и «скорую». Вскоре в округе начал распространяться едкий запах газа.

На место прибыли экстренные службы, но эвакуация не понадобилась. Вскоре место покинули и пожарные. Работать остались лишь сотрудники газовой службы.
Фото: Ростов ру.
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