Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане просят спилить повисшую ветку на Ленина

Ростовчане просят спилить повисшую ветку на Ленина
В Ростове жители просят спилить повисшую ветку на Ленина, 48. Кадры ветхого растения горожане разместили на сайте Благоустройство 2 декабря.

В жалобе сказано, что крупная ветка повисла на дереве и в любой момент может упасть на прохожих. Сухие ветки, которые ранее уже падали с дерева, завалили кусты около тротуара. Часть их выходит на пешеходную зону.

Ежедневно на участке проходят сотни людей. Они боятся, что в следующий раз ветка упадет им на головы.

Чтобы избежать несчастного случая, жители просят спилить сухую ветвь.
Фото: Благоустройство Ростова.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.