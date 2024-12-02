Ростовчане просят спилить повисшую ветку на Ленина

Фото: Благоустройство Ростова.

В Ростове жители просят спилить повисшую ветку на Ленина, 48. Кадры ветхого растения горожане разместили на сайте Благоустройство 2 декабря.В жалобе сказано, что крупная ветка повисла на дереве и в любой момент может упасть на прохожих. Сухие ветки, которые ранее уже падали с дерева, завалили кусты около тротуара. Часть их выходит на пешеходную зону.Ежедневно на участке проходят сотни людей. Они боятся, что в следующий раз ветка упадет им на головы.Чтобы избежать несчастного случая, жители просят спилить сухую ветвь.