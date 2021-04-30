Ростовчане пожаловались на открытые люки в районе многоэтажек

Жители Стройгородка пожаловались на открытые люки в районе многоэтажных домов. Потенциально опасные коллекторы появились в районе дома № 167А по улице Таганрогской.Местные жители опубликовали фото в соцсетях. На них видно, что глубокий канализационный люк без крышки. Примечательно, что потенциально опасный объект находится мало того, что в пределах жилого дома, так еще и в таком месте, что его в ночное время будет трудно заметить.Стоит отметить, что проблема отсутствия крышек в люках достаточно распространенная в Ростове. Несмотря на всяческие попытки коммунальщиков сохранить их, мародеры снимают и сдают их на металлолом. В свою очередь, местные жители обеспечивают безопасность, вставляя в открытые люки ветки, стулья и другие предметы.