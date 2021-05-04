Ростовчане пожаловались на аварийные деревья, задевающие провода ЛЭП

Ростовчане пожаловались на опасные деревья в Западном микрорайоне. Высокие растения практически упираются в высоковольтные провода ЛЭП. Проблема появилась на улице Содружества, в районе домов № 35 и № 35/1.По словам местных жителей, деревья расположены вдоль пешеходной дорожки. Люди убеждены, что вскоре ветки достигнут проводов и окажутся под напряжением. В итоге при первом же дожде или сырой погоде прохожих может ударить током.Дончане просят подрезать ветки, чтобы обезопасить себя и случайных прохожих.