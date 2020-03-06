Ростовчане могут рассчитывать на дополнительный выходной в апреле



rbsmi.ru



Весна традиционно ассоциируется у россиян с праздниками. В марте несколько выходных дарит Международный женский день, в мае – День Победы. До сих пор апрель оставался единственным месяцем весны, в котором нет дополнительных выходных. Однако 2020-й год станет исключением.



В апреле этого года граждане России будут голосовать за поправки в главный документ страны – Конституцию. Ещё в конце февраля появилась информация, что день голосования сделают выходным. Позже стало известно, что этим днём станет среда, 22 апреля (к слову, интересный факт: 22 апреля 2020 года исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ленина).



Названная дата была растиражирована СМИ. Однако соответствующий указ президента пока не принят. Но, как говорится, это дело времени.



По словам руководителя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, дополнительный выходной будет оплачиваемым.

«Дополнительный выходной будет как у повременщиков, так и у сдельщиков, однако последние не получат за него заработную плату», - рассказал Шмаков изданию pronedra.ru.



Напомним, что по инициативе Владимира Путина в Конституцию России предлагается внести ряд изменений. Президент предложил расширить полномочия Конституционного Суда и парламента, ограничить количество президентских сроков до двух (убрав из ст. 81 слово «подряд»), установить обязательность индексации пенсий и социальных пособий, а также установить приоритет внутренних законов над международными соглашениями и т. д.



Уже известно, что участки для голосования будут работать с 8 до 20 часов.