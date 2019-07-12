Дополнительный выходной может появиться у жителей Ростовской области



У жителей Ростовской области может появиться дополнительный оплачиваемый выходной. Данное предложение сейчас рассматривают в Министерстве труда и социального развития РФ, сообщает «РГ». Свободный день будет предназначен для прохождения диспансеризации. Сейчас специалисты обдумывают варианты и порядок освобождения россиян от работы.



Распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации появилось в начале июля 2019 года. Медосмотр в этому году должны пройти около 62 миллионов жителей России.



На данный момент ежегодную диспансеризацию обязывают проходить граждан старше 40 лет. Остальным это следует делать раз в три года. Людям пенсионного и предпенсионного возраста для этих целей работодатели обязаны предоставлять два оплачиваемых выходных дня.