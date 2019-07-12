Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Дополнительный выходной может появиться у жителей Ростовской области

Дополнительный выходной может появиться у жителей Ростовской области
У жителей Ростовской области может появиться дополнительный оплачиваемый выходной. Данное предложение сейчас рассматривают в Министерстве труда и социального развития РФ, сообщает «РГ». Свободный день будет предназначен для прохождения диспансеризации. Сейчас специалисты обдумывают варианты и порядок освобождения россиян от работы.

Распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации появилось в начале июля 2019 года. Медосмотр в этому году должны пройти около 62 миллионов жителей России.

На данный момент ежегодную диспансеризацию обязывают проходить граждан старше 40 лет. Остальным это следует делать раз в три года. Людям пенсионного и предпенсионного возраста для этих целей работодатели обязаны предоставлять два оплачиваемых выходных дня.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.