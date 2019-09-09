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У ростовчан может появиться дополнительный выходной после Пасхи

У ростовчан может появиться дополнительный выходной после Пасхи
У жителей Ростова может появиться дополнительный выходной. В Государственную Думу внесли законопроект о том, чтобы сделать красным днём календаря понедельник после Пасхи.

Соответствующую инициативу рассматривали на заседании Госдумы во вторник, 10 сентября. В качестве примера авторы законопроекта приводили несколько западноевропейских стран, где день после Пасхи является выходным. Также на Украине и в Крыму понедельник после праздника является красным днём календаря. По мнению депутатов, выдвинувших инициативу, свободный день позволит отдать дань уважения православным традициям и поможет верующим проводить больше времени вместе.

Примут ли законопроект, пока не известно. Отмечается, что он был разработан ещё в 2017 году.

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