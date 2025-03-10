В Ростове резко упали цены на тюльпаны после 8 Марта

Фото: Ростов ру

После Международного женского дня в Ростове значительно снизились цены на тюльпаны. Уже на следующий день после праздника стоимость одного цветка упала на 30%. Об этом сообщает Donday 10 марта.Перед 8 Марта тюльпаны в среднем стоили 180-200 рублей за штуку, а букеты из 11 цветов — от 1 500 до 2 750 рублей. Однако 10 марта цены рухнули почти на треть. Теперь за цветок, который вчера продавали за 180-200 рублей, просят 120-150 рублей.В сервисах доставки ситуация еще более драматичная: там цены упали почти на 50%. Если накануне праздника букет из 15 тюльпанов стоил 2,5 тысячи рублей, то через два дня его можно купить за 1 500 рублей. Пункты стараются избавиться от цветов как можно скорее, продавая их по минимальной цене.Из-за неприглядного вида многие тюльпаны теперь оказываются на свалках. Даже со скидкой в 90% их не берут, поэтому цветы просто выбрасывают.