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В Ростове резко упали цены на тюльпаны после 8 Марта

В Ростове резко упали цены на тюльпаны после 8 Марта
После Международного женского дня в Ростове значительно снизились цены на тюльпаны. Уже на следующий день после праздника стоимость одного цветка упала на 30%. Об этом сообщает Donday 10 марта.

Перед 8 Марта тюльпаны в среднем стоили 180-200 рублей за штуку, а букеты из 11 цветов — от 1 500 до 2 750 рублей. Однако 10 марта цены рухнули почти на треть. Теперь за цветок, который вчера продавали за 180-200 рублей, просят 120-150 рублей.

В сервисах доставки ситуация еще более драматичная: там цены упали почти на 50%. Если накануне праздника букет из 15 тюльпанов стоил 2,5 тысячи рублей, то через два дня его можно купить за 1 500 рублей. Пункты стараются избавиться от цветов как можно скорее, продавая их по минимальной цене.

Из-за неприглядного вида многие тюльпаны теперь оказываются на свалках. Даже со скидкой в 90% их не берут, поэтому цветы просто выбрасывают.
Фото: Ростов ру
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