В Ростове к 8 Марта букеты с тюльпанами продают за тысячи рублей

В Ростове к 8 Марта букеты с тюльпанами продают за тысячи рублей. Об этом сообщает редакция DonDay.

В магазинах уже появились весенние цветы к Международному женскому дню. Цены на одиночные цветы колеблются от 200 до 250 рублей. Однако за красиво оформленные букеты придется заплатить больше. Например, есть варианты от 7 тысяч рублей и выше. Самый дорогой букет стоил 21 тысячу рублей и включал более 80 тюльпанов двух видов.

Не меньшей неожиданностью стала цена на классическую мимозу, которая составляет тысячу рублей за букет.

Стоит отметить, что с приближением праздника стоимость весенних цветов неизменно растёт.
