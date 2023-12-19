Что можно и нельзя делать в День святого Николая 19 декабря

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Дважды в год православные отмечают День памяти Николая Чудотворца: 22 мая (Никола Вешний) и 19 декабря (Никола Зимний). Считают, что Николай Чудотворец помогает тем, кого несправедливо осудили. А также он покровительствует детям, в особенности сиротам, защищая их от бед. Рассказываем о традициях и о том, что нельзя делать в День Николая Чудотворца.В день памяти святого Николая положено печь пироги и дарить друг другу подарки, а также угощать детей сладостями. Также 19 декабря планируют свадьбы, чтобы брак был крепкий.В этот день не принято грустить и унывать. Нельзя ссориться и осуждать кого-либо. Также запрещено ругать детей. Праздник нужно встречать весело и радостно. Считается, что 19 декабря нужно отдыхать. Не следует тяжело работать. Женщинам нельзя стирать и убираться. Можно только готовить и делать заготовки к празднику. Считается, что тот, кто нарушит этот запрет, может столкнуться с большими денежными неприятностями и финансовыми трудностями.По тому, как проходит день Николы Зимнего, определяли то, какими будут зима и весна. Так, если в День святого все замело, то снег не прекратится до Нового года. Похолодание в этот день сулит, что после начнется оттепель.В народе считалось, сколько снега выпадет 19 декабря, столько травы будет весной. Кроме того, если утром в день Николая Чудотворца морозно и светит солнце, то в следующем году будет хороший урожай.