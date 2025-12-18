В Ростовской области в крупной партии подсолнечника обнаружили семена амброзии

Фото: Нейросеть

Крупная партия подсолнечника, зараженная семенами амброзии, выявлена в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Общий вес зараженного подсолнечника составил 270 тонн.Партия была обнаружена на складе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. В адрес предпринимателя вынесено официальное предостережение о недопустимости подобных нарушений карантинного законодательства.Во избежание распространения опасного сорняка вся зараженная партия подсолнечника будет направлена на переработку. Это позволит гарантировать отсутствие амброзии в сельхозугодьях региона.Россельхознадзор напоминает, что наличие амброзии в подкарантинной продукции делает невозможным ее вывоз за пределы региона и экспорт за границу. Амброзия – крайне вредоносный и живучий сорняк, чьи семена могут сохранять способность к прорастанию до 40 лет. Кроме того, пыльца амброзии является мощным аллергеном, вызывающим серьезные и продолжительные аллергические реакции у людей. Выявление и ликвидация очагов амброзии – важная задача для обеспечения продовольственной безопасности и сохранения здоровья населения.