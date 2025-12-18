В Батайске семья сотрудника ЦГБ пострадала при пожаре из-за атаки БПЛА

Фото: DonDay

В Батайске семья сотрудника ЦГБ пострадала при ночной атаке дронов. Отец и 19-летняя дочь находятся в больнице. Мать погибла.Напомним, ночью 18 декабря Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три получили ранения. Также осколки беспилотника попали в одну из новостроек в Западном районе.В Батайске из-за атаки дронов ранены семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали.Трое госпитализированных - семья с улицы Заводской. Супруги с 19-летней дочерью были дома, когда случилась атака беспилотников. Из-за атаки в их доме произошел пожар. Семья выбежала на улицу и получила ранения.50-летняя хозяйка дома Наталья Н. была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, где позже она скончалась. Супруг женщины и дочь находятся в реанимации. Врачи борются за жизни пострадавших.