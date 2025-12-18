Новости
Фура насмерть сбила пешехода-нарушительницу в Ростовской области

Фура насмерть сбила пешехода-нарушительницу в Ростовской области. Стали известны подробности жуткого ДТП на Всесоюзной в Ростове-на-Дону.

По предварительным данным, авария произошла вблизи дома №74 по улице Всесоюзной. Водитель грузовика "MAN", 50-летний мужчина, двигался по улице, когда внезапно на проезжую часть вышла женщина, нарушив правила дорожного движения.

Водитель не успел среагировать и избежать столкновения. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

На данный момент личность погибшей устанавливается. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.
Фото: Госавтоинспекция РО
