Фура насмерть сбила пешехода-нарушительницу в Ростовской области
Фура насмерть сбила пешехода-нарушительницу в Ростовской области. Стали известны подробности жуткого ДТП на Всесоюзной в Ростове-на-Дону.
По предварительным данным, авария произошла вблизи дома №74 по улице Всесоюзной. Водитель грузовика "MAN", 50-летний мужчина, двигался по улице, когда внезапно на проезжую часть вышла женщина, нарушив правила дорожного движения.
Водитель не успел среагировать и избежать столкновения. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.
На данный момент личность погибшей устанавливается. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.