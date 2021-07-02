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Ростовчанам рассказали, на каких пляжах можно купаться

Ростовчанам рассказали, на каких пляжах можно купаться
Жителям Ростова-на-Дону рассказали, на каких пляжах можно купаться. В донской столице установилась жаркая погода, поэтому все больше людей проводят время у водоемов. В регионе оборудованы 87 пляжей. Освежиться в Ростове можно в следующих местах:

Пляж «Левобережный» - г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Левобережная, 3А, река Дон.

Пляж «Парк дружба» - г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, ул. Капустина, река Темерник.

Пляж «о. Зеленый» - г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Окружная, река Дон.

Пляж на озере Солёном - г. Батайск, 1-я улица, 19Б.

Пляж «Каррера» - г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, карьер.

Спасатели просят горожан быть внимательными на воде. Не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения и заплывать за буйки.

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