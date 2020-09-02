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В Ростове-на-Дону продлили купальный сезон

В Ростове-на-Дону продлили купальный сезон

В донской столице из-за жаркой погоды продлили купальный сезон. Купаться в водоемах Ростова-на-Дону можно будет до 1 октября.

Конечно, купаться можно не во всех водоемах города. Отдых разрешен на городском пляже на левом берегу, на пляже «Дружба», а также на частном «Каррера». При этом пляж на Зеленом острове по улице 29-я Линия закрыт на реконструкцию, поэтому купание там запрещено.

Ростовчанам нужно быть предельно внимательными, а купаться можно только в специально оборудованных местах. Не стоит лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также купаться в заболоченных местах.


В экстренных ситуациях звоните на единый номер спасения: 112.

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