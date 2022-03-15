Ростовчанам предложили пути объезда перекрытых участков из-за фестиваля «Красная весна»
В Ростове автомобилистам предложили пути объезда перекрытых из-за праздника «Красная весна» участков. Движение ограничат на несколько часов 18 марта.
Донская Госавтоинспекция советует водителям проехать через магистральную улицу - от кругового перекрестка на Левобережной до Ворошиловского проспекта (транспортная развязка с Пойменной).
Напомним, что с семи утра до двух часов дня 18 марта нельзя будет проехать по улице Левобережной (на отдельных ее участках). Движение ограничат также на восточном и западном пешеходно-транспортном проезде стадиона «Ростов Арена».