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Ростовчанам предложили пути объезда перекрытых участков из-за фестиваля «Красная весна»

Ростовчанам предложили пути объезда перекрытых участков из-за фестиваля «Красная весна»

В Ростове автомобилистам предложили пути объезда перекрытых из-за праздника «Красная весна» участков. Движение ограничат на несколько часов 18 марта.

Донская Госавтоинспекция советует водителям проехать через магистральную улицу - от кругового перекрестка на Левобережной до Ворошиловского проспекта (транспортная развязка с Пойменной).

Напомним, что с семи утра до двух часов дня 18 марта нельзя будет проехать по улице Левобережной (на отдельных ее участках). Движение ограничат также на восточном и западном пешеходно-транспортном проезде стадиона «Ростов Арена».
Фото: Яндекс.Новости
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