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В центре Ростова ограничат движение транспорта 18 марта

В центре Ростова ограничат движение транспорта 18 марта

В Ростове-на-Дону на ЛевберДоне 18 марта на несколько часов ограничат движение транспорта. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

С восьми часов утра в этот день автомобилисты не смогут проехать по улице Левобережной (от дома № 3А до № 59, а также до парковки Р4 стадиона «Ростов Арена»). Кроме того, нельзя будет воспользоваться восточным пешеходно-транспортным проездом стадиона «Ростов Арена».

Ограничения на Левом берегу связаны с проведением праздника в честь «Крымской весны». Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут. Движение будет восстановлено в два часа дня.
Фото: Яндекс.Новости
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