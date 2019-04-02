На время выступления «Хора Турецкого» на «Ростов Арене» ограничат движение транспорта



В Ростове в связи с выступлением «Хора Турецкого» ограничат движение транспорта. Концерт пройдёт в воскресенье, 21 апреля, на «Ростов Арене».



С 14 до 22 часов нельзя будет проехать по улице Левобережной от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного подъезда стадиона, а также по западному и восточному пешеходно-транспортным проездам «Ростов Арены».



Кроме того, ограничение будет действовать по съезду с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной.



С 20 до 22 часов нельзя будет проехать по Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной.



Напомним, 21 апреля на «Ростов Арене» пройдёт праздничный концерт. Во время мероприятия зрители смогут исполнить любимые песни вместе с «Хором Турецкого». Масштабная акция «Праздник песни – поет вся страна!» уже прошла в 35 городах России.