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На время выступления «Хора Турецкого» на «Ростов Арене» ограничат движение транспорта

На время выступления «Хора Турецкого» на «Ростов Арене» ограничат движение транспорта
В Ростове в связи с выступлением «Хора Турецкого» ограничат движение транспорта. Концерт пройдёт в воскресенье, 21 апреля, на «Ростов Арене».

С 14 до 22 часов нельзя будет проехать по улице Левобережной от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного подъезда стадиона, а также по западному и восточному пешеходно-транспортным проездам «Ростов Арены».

Кроме того, ограничение будет действовать по съезду с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной.

С 20 до 22 часов нельзя будет проехать по Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной.

Напомним, 21 апреля на «Ростов Арене» пройдёт праздничный концерт. Во время мероприятия зрители смогут исполнить любимые песни вместе с «Хором Турецкого». Масштабная акция «Праздник песни – поет вся страна!» уже прошла в 35 городах России.

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