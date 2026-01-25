Частный дом и авто получили повреждения в результате атаки дронов на Дону

Фото: Дондей

В Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата зафиксированы повреждения жилого дома и транспортного средства. Об этом проинформировал губернатор области Юрий Слюсарь.Уточняется, что в ночь на 25 января силы ПВО отразили воздушную атаку, сбив несколько БПЛА над территорией Миллеровского и Чертковского районов Ростовской области.По предварительным сведениям, обошлось без жертв. Падение обломков сбитого беспилотника привело к разрушениям частного домовладения и легкового автомобиля. Семья, проживающая в пострадавшем доме, временно размещена у близких. Зданию причинен ущерб кровле, также разбиты окна. Пожара не зафиксировано.Власти продолжают сбор и уточнение информации об инциденте. Пострадавшим жителям будет предоставлена вся необходимая поддержка.В настоящее время операция по отражению воздушного нападения продолжается. Сохраняется угроза атак с использованием беспилотных аппаратов. Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную бдительность!