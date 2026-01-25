Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Частный дом и авто получили повреждения в результате атаки дронов на Дону

Частный дом и авто получили повреждения в результате атаки дронов на Дону

В Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата зафиксированы повреждения жилого дома и транспортного средства. Об этом проинформировал губернатор области Юрий Слюсарь.

Уточняется, что в ночь на 25 января силы ПВО отразили воздушную атаку, сбив несколько БПЛА над территорией Миллеровского и Чертковского районов Ростовской области.

По предварительным сведениям, обошлось без жертв. Падение обломков сбитого беспилотника привело к разрушениям частного домовладения и легкового автомобиля. Семья, проживающая в пострадавшем доме, временно размещена у близких. Зданию причинен ущерб кровле, также разбиты окна. Пожара не зафиксировано.

Власти продолжают сбор и уточнение информации об инциденте. Пострадавшим жителям будет предоставлена вся необходимая поддержка.

В настоящее время операция по отражению воздушного нападения продолжается. Сохраняется угроза атак с использованием беспилотных аппаратов. Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную бдительность!
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.