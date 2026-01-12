Новости
Ростовчанам сделали перерасчет за отопление после декабрьской аварии на ТЭЦ-2

Жители Ростова-на-Дону получили перерасчет за отопление и горячее водоснабжение в декабрьских платежках после аварии на ТЭЦ-2 в середине декабря 2025 года. Об этом сообщили представители Ростовских тепловых сетей (РТС).

Напомним, что утром 15 декабря произошла авария на ТЭЦ-2, в результате которой без тепла и горячей воды остались около 1,5 тысячи многоквартирных домов, а также социальные объекты, включая больницы, школы и детские сады. Несмотря на заявления городских властей об устранении аварии 16 декабря, теплоснабжение было восстановлено не во всех домах сразу.

После получения декабрьских платежек, жители Ростова массово выражали недовольство в социальных сетях из-за высоких сумм в счетах за отопление, которое фактически отсутствовало.

В ответ на это, ресурсоснабжающая организация пообещала произвести перерасчет за дни отсутствия коммунальных услуг. В январских платежках, полученных жителями, уже отражены начисления с учетом перерасчета за период с 15 по 16 декабря и с 16 по 18 декабря.

В РТС пояснили, что даже после перерасчета декабрьские счета за отопление могут быть выше ноябрьских из-за более низкой температуры воздуха и, как следствие, повышенного расхода тепла.
Фото: Donday
