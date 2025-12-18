Жителям Ростова сделают перерасчет платежа за отопление из-за его отсутствия

Фото: Rostov.ru

В Ростове сделают пересчет оплаты за отопление после аварии на Ростовской ТЭЦ-2. Об этом рассказали 18 декабря в Ростовских тепловых сетях.Напомним, в Ростове 15 декабря на ТЭЦ-2 случилась авария. В результате без тепла и горячей воды остались больше 1 400 многоквартирных домов и соцобъектов. К вечеру глава города сообщил, что авария была устранена и началась постепенная подача тепла. Однако к следующему дню температура в домах все же не достигла нормы. После этого школы, в которых теплоснабжение еще не восстановили, перевели на дистанционный режим работы, а детские сады временно закрыли.Уже четверо суток люди буквально замерзают в своих квартирах. Они спасаются теплой одеждой и электрообогревателями.- В середине декабря 2025 года жители Ростова получили платежные документы от ООО «Межрегиональный расчетный центр» для оплаты в текущим месяце. Однако в связи с аварийной ситуацией 15 декабря на Ростовской ТЭЦ-2 и временным отсутствием тепла оплата не является обязательной. В январе 2026 года жители получат привычный платежный документ, в котором будут отражены начисления и перерасчеты в связи с недопоставкой коммунального ресурса за декабрь 2025 года,- сказано в сообщении.Показания счетчиков горячего водоснабжения и отопления просят передать до 25 декабря для перерасчета.