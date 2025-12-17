Новости
Отопление с горячей водой ростовчанам пообещали восстановить к концу дня 17 декабря

Отопление с горячей водой ростовчанам пообещали восстановить к концу дня 17 декабря. Об этом проинформировал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Ранним утром социальные сети чиновника «атаковали» сообщения жителей о низкой температуре воды в кранах и батареях. Эту проблему заметили в домах в Ворошиловском, Кировском, Ленинском, Левенцовском и Октябрьском районах.

Сотни домов оказались без отопления 15 декабря из-за аварии на ТЭЦ-2. Неполадка была устранена на следующий день. Но на третий день после поломки температура в помещениях так и осталась низкой.

- К сожалению, ТЭЦ-2 до настоящего времени не обеспечивает нормативный нагрев теплоносителя. Ресурсоснабжающая организация обещает это сделать до конца сегодняшнего дня, - пишет Александр Скрябин.
