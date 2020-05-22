Ростовчан ждёт дождливая рабочая неделя

В донской столице ожидается очередная пасмурная и дождливая неделя. Согласно данным Ростовского гидрометцентра, осадки прогнозируют почти каждый день.Днём в понедельник, 25 мая, небо будет затянуто тучами, дождь начнётся только к вечеру. В светлое время суток за окном будет +18...+20, в тёмное — +13...+17 градусов.Во вторник осадки ожидаются ночью и в первой половине дня. Ветра почти не будет. Термометры покажут +16...+18 градусов днём и +12...+18 — вечером.Вероятность дождя в среду будет значительно ниже, однако всё равно лучше захватить с собой зонтик. Ветер прогнозируют северо-восточный, температура — от +20 до +22 днём, от +18 до +22 — вечером.Четверг, 28 мая, станет самым тёплым днём рабочей недели. Днём столбики термометров поднимутся до +24...+27, вечером будет буквально на несколько градусов прохладнее. Дождь начнётся ближе к ночи.В пятницу весь день будет лить как из ведра. Днём за окном будет +24, вечером — +18...+22 градуса.