Ростовчан на выходных ждут дождь и жаркая погода

В донской столице на выходных ожидается дождливая погода. Об этом рассказали в Ростовском гидрометцентре.В субботу, 11 июля, в Ростове будет пасмурно, с прояснениями. Несмотря на это, столбики термометров покажут +34 градуса. Сильного ветра не ожидается. Ситуация изменится уже вечером.В ночь на 12 июля похолодает до 21 градуса, и пойдет дождь. На протяжении всего дня в воскресенье также будет идти дождь. Несмотря на это, температура воздуха будет оставаться высокой. Днем в этот день воздух прогреется до +36 градусов.В знойную погоду спасатели не рекомендуют выходить из дома. Если вы все же оказались на улице, нужно носить легкие вещи и головной убор. В период дождей, несмотря на то, что штормового ветра не ожидается, не стоит парковать авто под слабозакрепленными конструкциями и рекламными щитами.