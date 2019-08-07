На выходных в Ростове ожидается дождливая, но теплая погода



В донской столице на выходных ожидается теплая и дождливая погода. О прогнозе на 10 и 11 августа рассказали в Ростовском гидрометцентре.



Так, ночь на субботу обещает быть прохладной - всего +16 градусов. Днем будет идти дождь. При этом температура воздуха составит +26 градусов.



Ночь на воскресенье также не порадует своим теплом. Столбики опустятся до +17 градусов. Тем не менее днем 11 августа воздух прогреется до +27 градусов. Будет пасмурно, но осадков не ожидается.