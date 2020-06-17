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В Ростове на выходных ожидается дождливая погода

В Ростове на выходных ожидается дождливая погода
В Ростове-на-Дону на выходных ожидается дождливая погода. Об этом сообщили в Ростовском отделении гидрометцентра.

В субботу, 20 июня, ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха будет +31 градус. Ожидаются кратковременные дожди. Ветер при этом будет несильный, 4 метра в секунду.

Жаркая и дождливая погода будет и в воскресенье, 21 июня. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Вероятен дождь. Ветер будет западным, 2 метра в секунду.

В период непогоды лучше ограничить пребывание на улице и не парковать машины под слабозакрепленными конструкциями.

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