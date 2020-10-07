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Ростовчан на выходных ожидает сильный ветер и облачная погода

Ростовчан на выходных ожидает сильный ветер и облачная погода
В Ростове на выходных ожидается облачность и усиление ветра. Прогноз погоды на ближайшие выходные подготовили сотрудники Ростовского гидрометцентра.

В пятницу, 9 октября, температура воздуха на Дону составит +23 градуса. В этот день будет немного облачно.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 октября, столбики термометров опустятся до +21, а облачность в донской столице станет еще больше.

Температура воздуха ночью не поднимется выше +11 градусов в течение всех трех дней. Осадков не ожидается, однако на выходных усилится восточный ветер. Сила его порывов достигнет семи метров в секунду в пятницу и субботу. К воскресенью ветер снова утихнет, и его скорость не превысит четырех метров в секунду.

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