Ростовчан на выходных ожидает сильный ветер и облачная погода

В Ростове на выходных ожидается облачность и усиление ветра. Прогноз погоды на ближайшие выходные подготовили сотрудники Ростовского гидрометцентра.В пятницу, 9 октября, температура воздуха на Дону составит +23 градуса. В этот день будет немного облачно.В субботу и воскресенье, 10 и 11 октября, столбики термометров опустятся до +21, а облачность в донской столице станет еще больше.Температура воздуха ночью не поднимется выше +11 градусов в течение всех трех дней. Осадков не ожидается, однако на выходных усилится восточный ветер. Сила его порывов достигнет семи метров в секунду в пятницу и субботу. К воскресенью ветер снова утихнет, и его скорость не превысит четырех метров в секунду.