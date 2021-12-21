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Ростов вошел в ТОП-10 городов России с эффективным управлением

Ростов вошел в ТОП-10 городов России с эффективным управлением

Ростов-на-Дону стал одним из десяти лучших российских городов по результативности управления. Об этом 23 декабря сообщил в своем инстаграме глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Выборкой были охвачены почти все столицы российских регионов, кроме городов федерального значения. Аналитики учли также городские округа с населением от 300 тысяч человек, не являющиеся региональными центрами.

Рейтинг составляли более 200 экспертов. Они оценивали политико-управленческие и социально-экономические критерии городов.

В ТОП-5 по эффективности менеджмента вошли города с развитой нефтегазовой промышленностью. Ростов расположился на шестом. Он оказался на порядок выше городов-миллионников, таких как Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие. Ростов обогнал те города, в которых активно развита нефтегазовая промышленность. Это при том, что в донской столице нет каких-либо важных ресурсов и точек добычи нефти, к примеру. Городами с самой низкой эффективностью управления стали Улан-Уде, Киров и Архангельск.

При составлении рейтинга внимание акцентировалось на итогах прошедших выборов в Госдуму. В этом плане детально разобраны бюджетные затраты на общегосударственные вопросы, доля детей возрастом до шести лет, получающих дошкольное образование, число мест в детских садах, а также расходы бюджета на культуру и ЖКХ.
Фото: Алексей Бойко/ РБК
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