Ростов вошел в ТОП-10 городов России с эффективным управлением

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Ростов-на-Дону стал одним из десяти лучших российских городов по результативности управления. Об этом 23 декабря сообщил в своем инстаграме глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.Выборкой были охвачены почти все столицы российских регионов, кроме городов федерального значения. Аналитики учли также городские округа с населением от 300 тысяч человек, не являющиеся региональными центрами.Рейтинг составляли более 200 экспертов. Они оценивали политико-управленческие и социально-экономические критерии городов.В ТОП-5 по эффективности менеджмента вошли города с развитой нефтегазовой промышленностью. Ростов расположился на шестом. Он оказался на порядок выше городов-миллионников, таких как Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие. Ростов обогнал те города, в которых активно развита нефтегазовая промышленность. Это при том, что в донской столице нет каких-либо важных ресурсов и точек добычи нефти, к примеру. Городами с самой низкой эффективностью управления стали Улан-Уде, Киров и Архангельск.При составлении рейтинга внимание акцентировалось на итогах прошедших выборов в Госдуму. В этом плане детально разобраны бюджетные затраты на общегосударственные вопросы, доля детей возрастом до шести лет, получающих дошкольное образование, число мест в детских садах, а также расходы бюджета на культуру и ЖКХ.