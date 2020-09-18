Ростов-на-Дону вошел в рейтинг городов, где жители страдают от бессонницы

Донская столица вошла в топ-20 городов России, где жители страдают от проблем со сном. Рейтинг составили специалисты агентства Zoom Market.Аналитики пообщались с 2 640 жителями 22 городов России. У большинства из них нет никаких проблем со сном, и только 23% граждан страдают от бессонницы. Первое место по числу таких людей заняла Москва. На последующих позициях в рейтинге расположились Пермь, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Омск, Краснодар, Самара, Санкт-Петербург, Челябинск, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж и Уфа.На 15-м месте оказалась донская столица. Ростов обогнал Брянск, Волгоград и Саратов по количеству «неспящих» жителей.