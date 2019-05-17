Ростов вошёл в рейтинг самых хамских городов России



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Ростов вошёл в двадцатку самых хамских городов России. Столица Дона занимает в рейтинге 12-ю строчку.



Для получения данных аналитики задавали респондентам три вопроса: часто ли вы сталкивается с хамством? в каких местах вам чаще всего грубят? часто ли вы сами хамите? Из результатов ответов и был составлен список. Оказалось, что наиболее вежливые люди живут во Владивостоке. Город разместился на нижней, 20-й, строчке списка.



Возглавила рейтинг Пермь. На втором и третьем местах - Челябинск и Саратов соответственно.



Среди мест, где горожане чаще всего сталкиваются с хамством, называли рынки, транспорт и улицу. Кроме того, зачастую посетителям грубят в муниципальных учреждениях.