Ростов и Батайск лидируют по числу новых заболевших COVID-19

В Ростовской области за сутки выявили 202 случая инфицирования коронавирусом. По данным на 17 мая, треть из них (76 человек) - жители донской столицы. На втором месте по количеству зараженных оказался Батайск. Там диагноз подтвердился у 10 человек.В Зерноградском районе заболели восемь дончан, в Каменском - семь, а в Шахтах, Таганроге, Новошахтинске и Семикаракорском районе - по шесть. Пациентами с коронавирусом стали по пять жителей Неклиновского, Сальского районов, а также Азова и Новочеркасска. В Кагальницком, Мясниковском, Азовском, Кашарском и Мартыновском - по четыре. В Орловском районе зафиксировали три случая инфицирования.На территории Багаевского, Дубовского, Шолоховского, Красносулинского, Аксайского, Веселовского, Миллеровского районов заразились по два человека. Столько же подхватили вирус в Гуково, Каменске-Шахтинском и Донецке. В Октябрьском, Чертковском, Волгодонском, Песчанокопском, Цимлянском, Волгодонском, Белокалитвинском, Усть-Донецком, Зимовниковском и Целинском пациентами с коронавирусом стали по одному дончанину. Аналогичная ситуация - в Милютинском, Боковском, Тарасовском, Пролетарском районах и Зверево.С начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 91 535 человек. По информации областного правительства, 4 237 из них скончались от последствий болезни.