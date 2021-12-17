Ростов и Таганрог - лидеры по числу новых пациентов с коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области выявили 539 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных составляют жители донской столицы - 148 человек. На втором месте по количеству новых пациентов с COVID-19 - Таганрог. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили 35 человек.В Шахтах заболели 27 человек, в Волгодонске - 22, а в Новочеркасске - 21. По 15 зараженных оказались в Аксайском, Неклиновском районах и Батайске. Еще по 14 - в Сальском, Азовском и Новошахтинске. На территории Миллеровского и Белокалитвинского районов борьбу с вирусом начали по 13 человек, а в Зерноградском, Цимлянском и Орловском - по 10.Положительные результаты ПЦР-тестов получили по девять жителей Красносулинского района и Азова. В Октябрьском и городе Каменске-Шахтинском - по восемь. Вирус подхватили по шесть человек, проживающих в Семикаракорском, Мясниковском и Гуково. В Морозовском, Волгодонском, Песчанокопском и Константиновском - по пять.В числе зараженных также оказались по четыре жителя региона из Егорлыкского, Боковского, Родионово-Несветайского, Чертковского, Тацинского, Кашарского районов и Донецка. В Матвеево-Курганском, Тарасовском, Зимовниковском, Обливском, Шолоховском, Кагальницком и Усть-Донецком районах заболели по трое. Аналогичная ситуация - в Пролетарском и Зверево.На территории Заветинского, Мартыновского, Целинского, Багаевского, Милютинского, Каменского и Веселовского районов положительные результаты ПЦР-тестов получили по два человека. В Куйбышевском и Верхнедонском районах заболели по одному жителю.Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 189 018 человек. По информации регионального правительства, 9 370 из них не смогли побороть опасный вирус.