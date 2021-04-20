Ростов снова в лидерах по числу инфицированных COVID-19 в области

В Ростовской области выявили еще 237 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство новых зараженных - жители донской столицы (88 человек). На втором месте оказался Каменский район. Там опасный вирус подхватили девять человек. Третью позицию делят Азовский и Зерноградский районы - по девять заболевших.По семь случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали на территории Сальского и Аксайского районов. В Багаевском, Орловском и Красносулинском - по шесть. Пациентами с коронавирусом стали по пять дончан в Тарасовском, Морозовском, Цимлянском, а также в городах Новошахтинске, Новочеркасске, Батайске, Гуково. В Миллеровском, Неклиновском, Константиновском районах, Шахтах и Каменске-Шахтинске заболели по четыре человека.Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три жителя Кагальницкого, Целинского, Пролетарского, Мясниковского, Егорлыкского и Таганрога. В Усть-Донецком, Песчанокопском и Азове - по два. По одному человеку подхватили инфекцию в Зимовниковском, Чертковском, Октябрьском, Волгодонском, Милютинском, Тацинском, Семикаракорском и Ремонтненском районах. Аналогичная ситуация - в Матвеево-Курганском, Мартыновском, а также Зверево, Донецке и Волгодонске.С начала пандемии диагноз подтвердился у 86 101 жителя донского региона. Из них 3 972 не смогли побороть вирус. За минувшие сутки не стало 25 человек. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, сообщили в областном правительстве.