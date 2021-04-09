Ростов, Зерноградский и Неклиновский районы лидируют по числу заболевших COVID-19

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 238 человек. За сутки с 11 по 12 апреля наибольшее количество инфицированных выявили в донской столице (94 человека). На втором месте по числу заболевших оказались Неклиновский и Зерноградский районы. Там положительные результаты тестов на COVID-19 получили по девять человек.В Каменске-Шахтинском диагноз подтвердился у восьми дончан, а в Новочеркасске, Таганроге и Азовском районе заболели по семь человек. Пациентами с коронавирусом стали по шесть жителей Сальского, Тацинского, Цимлянского районов и Батайска. В Новошахтинске, Гуково, Красносулинском, Морозовском, Тарасовском, Багаевском и Ремонтненском районах - по пять.Борьбу с инфекцией начали по четыре человека в Каменском, Миллеровском, Заветинском, Кагальницком и Шахтах. А в Боковском, Семикаракорском, Аксайском - по три. На территории Веселовского и Волгодонского районов заразились по два жителя. В Кашарском, Милютинском, Усть-Донецком, Константиновском и городе Донецке - по одному.За период пандемии опасный вирус подхватили 83 720 человек. Из них 3 796 пациентов ковидных госпиталей скончались. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.