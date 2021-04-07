Ростов остается лидером по числу новых заболевших COVID-19 в области

В Ростовской области число людей с подтвержденным коронавирусом пополнили 242 жителя. Из них 99 заболели в донской столице. По данным на 9 апреля, на втором месте оказались Зерноградский район и город Каменск-Шахтинский. В этих муниципалитетах вирус подхватили по девять человек.В Батайске COVID-19 выявили у восьми человек, а в Сальском районе и Таганроге заразились по семь. Пациентами с коронавирусом стали по шесть жителей Неклиновского, Белокалитвинского районов и Новочеркасска. В Гуково, Новошахтинске, Азове и Шахтах выявили по пять случаев заболевания. Аналогичная ситуация - в Цимлянском и Багаевском районах. А в Тарасовском, Семикаракорском и Ремонтненском инфицированы по четыре человека.Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три жителя Тацинского, Зимовниковского, Мартыновского, Аксайского, Миллеровского районов и Донецка. В Усть-Донецком, Песчанокопском, Орловском, Морозовском, Кагальницком, Волгодонском и Мясниковском - по два. Меньше всего инфицированных зафиксировали в Дубовском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Октябрьском, Советском и Боковском районах. Там борьбу с вирусом начали по одному человеку.С начала пандемии диагноз подтвердился у 83 003 человек. По информации регионального правительства, 3 771 из них скончался, не сумев побороть вирус.