Ростов остается бессменным лидером среди городов региона по количеству новых случаев заражения коронавирусом

Ростов продолжает лидировать среди городов региона по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В минувшие сутки в донской столице выявлено 73 инфицированных, сообщает 20 сентября донское правительство.По десять больных зарегистрировано в Батайске и Аксайском районе, восемь – в Волгодонске, по семь – в Шахтах и Мясниковском районе, по шесть – в Таганроге и Азовском районе, пять – в Сальском и четыре – в Мартыновском.По три новых зараженных в Волгодонском, Зерноградском, Каменском, Матвеево-Курганском районах, по два – в Каменске-Шахтинском, Багаевском, Зимовниковском, Кагальницком, Кашарском, Орловском, Песчанокопском, Пролетарском районах и Новочеркасске. По одному – в Азове, Донецке, Дубовском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Шолоховском и Верхнедонском районах.В минувшие сутки еще 178 жителей Ростовской области получили положительные результаты тестов на коронавирус. Общее число инфицированных превысило 20 тысяч человек.