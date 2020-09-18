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Ростов остается бессменным лидером среди городов региона по количеству новых случаев заражения коронавирусом

Ростов остается бессменным лидером среди городов региона по количеству новых случаев заражения коронавирусом
Ростов продолжает лидировать среди городов региона по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В минувшие сутки в донской столице выявлено 73 инфицированных, сообщает 20 сентября донское правительство.

По десять больных зарегистрировано в Батайске и Аксайском районе, восемь – в Волгодонске, по семь – в Шахтах и Мясниковском районе, по шесть – в Таганроге и Азовском районе, пять – в Сальском и четыре – в Мартыновском.

По три новых зараженных в Волгодонском, Зерноградском, Каменском, Матвеево-Курганском районах, по два – в Каменске-Шахтинском, Багаевском, Зимовниковском, Кагальницком, Кашарском, Орловском, Песчанокопском, Пролетарском районах и Новочеркасске. По одному – в Азове, Донецке, Дубовском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Шолоховском и Верхнедонском районах.

В минувшие сутки еще 178 жителей Ростовской области получили положительные результаты тестов на коронавирус. Общее число инфицированных превысило 20 тысяч человек.

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