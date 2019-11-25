Ростов оказался в числе аутсайдеров по качеству жизни



Ростов-на-Дону оказался в конце рейтинга по качеству жизни. Всего в списке — 78 городов, донская столица оказалась на 69-й строчке.



В числе прочего местные жители оценили работу служб, занимающихся обслуживанием и ремонтом дорог, а также работой общественного транспорта. По этим пунктам Ростов оказался на 72-м месте. Эффективность работы же местной власти получила практически самую низкую оценку, из-за чего город занял 77-ю строку.



Лидерами по уровню жизни стали Казань, Грозный и Тюмень. Замкнули список Астрахань, Махачкала и Улан-Удэ.



Ежегодный рейтинг составил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.

