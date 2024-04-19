Ростов сковали девятибалльные пробки в пятничный вечер 19 апреля

Фото: Яндекс.Карты.

Ростов-на-Дону парализовали девятибалльные пробки в час-пик 19 апреля. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.По данным на 17:30 практически весь город сковали пробки. Движение затруднено на проспекте Ворошиловском, Буденновском, улице Красноармейской, Текучева, Максима Горького, Большой Садовой, Береговой и Донской.Также пробки образовались на проспекте Сиверса, Гвардейском, Шолохова, Менжинского, и улице Вятской. В нескольких частях города наблюдаются ДТП.В ближайшие часы водителям следует учитывать дорожную ситуацию и выезжать с работы пораньше. В пробке можно потерять много времени.