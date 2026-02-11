Новости
ХК «Ростов» первый в сезоне-2025/2026 не вышел в плей-офф

ХК «Ростов» после поражения в гостях от «Зауралья» первый в сезоне-2025/2026 не вышел в плей-офф. Об этом в соцсетях сообщило руководство клуба.

Напомним, игра ХК «Ростов» с «Зауральем» прошла 10 февраля в Кургане. В первом периоде донская команда вышла вперед, но соперники быстро набрали темп и победили. Ростовчане уступили со счетом 2:3.

Итоговый счет матча - 3:2 в пользу «Зауралья». После поражения ХК «Ростов» выбыл из гонки попасть в плей-офф.
Фото: ХК Ростов
