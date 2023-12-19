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Ростов вечером 19 декабря сковали девятибалльные пробки

Ростов вечером 19 декабря сковали девятибалльные пробки
В Ростове вечером 19 декабря образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

В вечерний час пик буквально весь город стал в пробку. Затор образовался в центре донской столицы: на Ворошиловском проспекте, улице Красноармейской, проспекте Буденновском, Большой Садовой, Текучева, Береговой и Богатяновском спуске. Также пробка наблюдается на Стачки, Сиверса, Социалистической, 14-й Линии и других.

Кроме того, на Нансена и проспекте Ворошиловском возникли два ДТП.

Вероятно, водители рискуют потерять много времени в пробке. Им следует заранее планировать свои маршруты и выезжать домой пораньше.
Фото: Яндекс.Карты
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