Ростов вечером 19 декабря сковали девятибалльные пробки

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове вечером 19 декабря образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.В вечерний час пик буквально весь город стал в пробку. Затор образовался в центре донской столицы: на Ворошиловском проспекте, улице Красноармейской, проспекте Буденновском, Большой Садовой, Текучева, Береговой и Богатяновском спуске. Также пробка наблюдается на Стачки, Сиверса, Социалистической, 14-й Линии и других.Кроме того, на Нансена и проспекте Ворошиловском возникли два ДТП.Вероятно, водители рискуют потерять много времени в пробке. Им следует заранее планировать свои маршруты и выезжать домой пораньше.