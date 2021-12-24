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Прокуратура проводит проверку качества уборки снега в Ростове

Прокуратура проводит проверку качества уборки снега в Ростове

На Ростов 26 декабря обрушился мощный снегопад, парализовавший движение транспорта. Жители начали массово жаловались на то, что дороги практически не чистят, на тротуарах скользко и опасно. В связи с этим прокуратура Ростова-на-Дону организовала проверку качества уборки снега в городе.

- В результатах проверки будет отражена оценка работе общественного транспорта и соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения, - сообщил прокурор Ростова Олег Фрикель.

Ранее в городской администрации рассказали о том, что в донской столице на дорогах работает более двух сотен спецмашин и около 600 дворников. Несмотря на это, улицы в ряде районов остались занесенными снегом. Утром 27 декабря Ростов сковали восьмибалльные пробки из-за снега и произошедших ДТП.
Фото: novosibirskprodam.ru
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