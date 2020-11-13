В Ростовской области из-за снегопада замело трассу: видео

В Ростовской области замело снегом трассу. Непогода обрушилась на донской регион утром 16 ноября.Жители донского региона опубликовали кадры с видеорегистраторов и своих телефонов, во что превратилась утром трасса М-4 «Дон». Снегопад накрыл проезжую часть на сотни километров в Каменском районе, Миллерово и Чертково. Несмотря на то, что снега на дорогах не очень много, видимость на трассе плохая. В связи с этим автомобилисты с трудом проезжают путь и двигаются со сниженной скоростью.Напомним, первый снег встретили не только автомобилисты. Осадки выпали в населенных пунктах Каменского района. Жители стали публиковать в социальных сетях кадры обрушившегося на регион снегопада.Примечательно, что похожей погоды стоит ждать и в Ростове. В ближайшие дни в донской столице ожидаются понижение температуры до -4 градусов, а также заморозки и осадки в виде снега.