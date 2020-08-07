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Ростов лидирует по количеству новых заболевших COVID-19 в регионе

Ростов лидирует по количеству новых заболевших COVID-19 в регионе
Ростов-на-Дону лидирует среди городов региона по количеству новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, в донской столице насчитывают 61 заразившегося, девять человек - в Каменске-Шахтинском, восемь - в Волгодонске.

Всего в области за последние сутки инфекция подтвердилась у 127 человек. Общее число зараженных достигло 14 107.

Стоит отметить, что на Дону до сих пор действует «масочный» режим. Граждане должны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Фото: Денис Демков.

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