Ростов лидирует по количеству новых заболевших COVID-19 в регионе

Фото: Денис Демков.

Ростов-на-Дону лидирует среди городов региона по количеству новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.Так, в донской столице насчитывают 61 заразившегося, девять человек - в Каменске-Шахтинском, восемь - в Волгодонске.Всего в области за последние сутки инфекция подтвердилась у 127 человек. Общее число зараженных достигло 14 107.Стоит отметить, что на Дону до сих пор действует «масочный» режим. Граждане должны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.